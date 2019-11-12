旅客可從黃金橋上俯視峴港市區景色。圖：越捷提供

SWIFT247 與越捷、Grab攜手合作，於峴港地區擴大其便捷貨運運輸服務。圖：越捷提供

為積極拓展國際航線，越捷宣布開通越南以沙灘美景著名的峴港連接至亞洲兩大金融中心－新加坡及香港，提供便利的直飛航班；同時，12月19日將正式營運台北－峴港新航線。

針對峴港－香港航線，自今年12月12日起，提供每日往返班機，單趟飛行時間約1小時45分，新航線開通後，將共有3條航線連接香港至越南胡志明市、富國島及峴港，並皆提供每日往返直飛班機服務。

然而，其峴港－新加坡航線自今年12月20日起，同樣也提供每日往返班機，單趟飛行時間約2小時40分，日後將有3條航線連接新加坡至越南胡志明市、河內及峴港，提供每日4班往返直飛班機往返越南及新加坡。

目前，越捷共經營8條航線往返台灣、越南及泰國，包括台北／台中／台南／高雄－胡志明市、台北／台中／高雄－河內航線及台中－曼谷航線；同時，將於今年12月19日起開通台北-峴港直飛航班。而位於中越的峴港為知名沿海城市，同時鄰近會安古城、世界遺產順化皇城、廣平等景點，深受當地居民及國際旅客的喜愛。即日起，消費者可透過越捷官網www.vietjetair.com 、Vietjet Air手機APP或官方售票代表購買機票。

越捷航空副總經理阮清山（Nguyen Thanh Son）表示：「為滿足更多旅客的旅行需求，越捷近日訂購最新型飛機，空中巴士長程客機A321XLR；同時，積極拓展國際航線飛航版圖，包括峴港飛往台北、新加坡及香港的新航線，強化越南連接至亞洲三大金融及觀光重要鎮地。

然而，為了讓更多人體驗新興的旅遊目的地，峴港是近日越南熱鬧多元的城市景點，越捷十分榮幸以方便優惠的飛行選擇，提供國際旅客一覽峴港的美好風光。新航線拓展上，越捷提供超過2000個機位、便利多元航班時間，以及經濟實惠的價格，將峴港連接至台北、新加坡、香港、首爾、大邱、東京（羽田）各大城市。」

值得一提的是，新創科技公司－SWIFT247與越捷及Grab攜手合作，連結陸地及空中的貨物運輸服務，服務範圍正式擴大至峴港地區。11月8日在越捷及Grab各方代表見證下，歡慶越捷與SWIFT247及Grab三方合作的便捷運輸服務，正式啟用峴港服務據點。此項合作不僅擴大其越南國內市場，加上越捷及Grab海外市場的完整布局，相信有助於帶動國際市場提升及發展。

即日起，消費者可於峴港、河內及胡志明市，使用全天候24小時運輸服務，同時也能透過SWIFT247網站或下載其APP追蹤運輸流程與進度。

(工商 )