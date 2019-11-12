美國媒體周一（11日）報導，Google與美國醫療系統Ascension去年秘密啟動「南丁格爾計劃」（Project Nightingale），今年夏季起加快共享國內21個州、數百萬人的詳細資料及健康資訊。Google及Ascension指計劃符合聯邦法例，並妥善保護病人的個人資料。

根據東網報導，Ascension是天主教團體，總部設在密蘇里州聖路易斯縣，旗下擁有2600間醫院、醫生辦公室及其他設施。《華爾街日報》引述內部文件指，Google旗下的雲端平台分部派出數十名工程師，與Ascension合作展開有關計劃，而共享的數據包括實驗結果、醫生診斷、住院紀錄，以便構成病人完整病歷，病人姓名及出生日期等資料亦包括在內。

據報涉事病人及醫生未獲Google及Ascension通知，知情人士透露至少150名Google員工已獲取大批病人數據。有個人隱私專家指，美國聯邦法例允許醫院「協助受保實體履行醫保功能」時，在不告知病人下與業務合作夥伴共享數據，認為有關做法未必違法。

報導續指，Google能使用有關數據設計新軟體，並以人工智慧及機器學習為基礎，針對個別病人提出醫療建議，甚至向其他醫療系統出售類似產品。Google本月宣布以21億美元收購穿戴設備廠商Fitbit。由於Fitbit產品可記錄用戶心跳等資料，交易引發國會議員質疑。Google與Fitbit當時堅稱，在蒐集數據方面會保持透明。

Google曾因保護用戶隱私不足受批評，旗下YouTube早前與美國聯邦貿易委員會及紐約州司法部達成和解，同意支付1.7億美元罰款，以結束非法收集及分享兒童資料的指控，是同類案件中的最大筆和解金額；YouTube沒有承認或否認做錯。

(中時 )