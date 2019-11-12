國民黨不分區立委提名審核委員會今天下午召開會議，討論不分區成員與排序，目前確定推派前警大教授葉毓蘭打頭陣，列不分區第一名，黨主席吳敦義則自列第8名。據悉，明早黨內還會開會討論，在這之前仍存變數。

安全名單排序依次為下：葉毓蘭、現任不分區立委曾銘宗、前立委李貴敏、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、學者李玉嬋、吳敦義、屏東縣黨部主委廖婉汝、前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光太太車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商聯合總會名譽總會長吳松伯太太溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美、學者江岷欽。

接續17至20名為，中常委吳陳瓊秋女兒吳怡玎、中常委李德維、王桂芸、中常委曾文培。至於外界關注的兩位副主席曾永權與郝龍斌，據悉都沒有列入不分區名單之中，外界認為的亮點超馬好手林義傑、昆明台灣同胞投資企業協會會長勤彭蓁都未列入。

(中時電子報)