竹崎鄉阿拔泉真武廟「龍鳳麒麟圖」日前開始動工整修並重新彩繪，負責彩繪的廟宇彩繪師張訓造現年42歲，是台灣少見的青壯輩廟宇彩繪師，從小就住在阿拔泉真武廟附近，對廟宇彩繪有高度興趣，20歲拜師學藝傳承古法，畫過上百間廟宇的他至今仍不斷進修，畫功受到各界肯定。

竹崎阿拔泉真武廟原是一間竹造廟宇，1991年時遷至現址重建，張訓造說，當時重建時他就常到廟裡看師傅彩繪，高中選擇就讀美工科，當完兵後便到台南當學徒，中間雖一度離開彩繪師一行，因緣際會下仍回歸本業，這次剛好遇到阿拔泉真武廟整修，便以回饋的心情回鄉彩繪。

張訓造20幾歲時歲獨立出師，繪畫風格融合中西式的技法特色，且至今仍不斷進修，到大陸觀摩各地廟宇，深入了解神像歷史，畫作栩栩如生，因此不少廟宇皆屬意找他彩繪，這些年來共畫了上百間大小廟宇，這次回鄉彩繪，張訓造預估工期為1個月，他強調，廟宇彩繪急不得，受到環境濕氣、地理位置影響，若草草了事，後續可能會有剝落、漆面凸起等後遺症。

目前台灣廟宇彩繪師已為數不多，不少彩繪師年事已高，張訓造感嘆，做這行需要東奔西跑，且需爬上爬下，雖陸續有人有意學習，但大多無法維持，憂心廟宇彩繪技術會失傳。

(中時 )