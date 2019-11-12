衛福部桃園醫院心臟外科團隊的微創心臟手術有成，患者術後狀況良好，甚至手術後2周就可以恢復正常生活。院方說，微創心臟手術與傳統心臟手術相比，不需要鋸開胸骨，因此很快就可以復原。

部桃12日舉辦「病人開心趴趴走」分享會，3位接受微創心臟手術的病人，前來分享術後狀況。其中曾姓患者早就知道心臟瓣膜，但並沒正視，這幾個月體重減輕、食慾不佳，躺下就喘，到醫院求治。院方診斷後，以創二尖瓣修補，三尖瓣修補及心律不整電燒，手術2周就恢復原狀。

院方表示，心臟微創手術成員包含心臟外科醫師、心臟麻醉團隊、心臟內科醫師、重症照護團員及心臟復健團隊。心臟外科醫師袁于婷說，微創心臟手術是不切開胸骨的心臟手術的通稱，針對不同的術式有不同的傷口位置，傳統手術需要在胸骨鋸開約2、30公分的位置，而且術後骨頭需要近3個月才會密合，若年老病患，可能還有骨質疏鬆、感染等問題。

袁于婷補充，心臟瓣膜疾病多數是發展較慢的疾病，初期只會覺得容易累，或者是容易喘，但有些人年紀大、活動力下降，很容易延誤治療，民眾若有越活動越喘，心律不整等等症狀，千萬不要大意。

(中時 )