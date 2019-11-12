高市觀光局主祕高美蘭被爆料8年前和韓國瑜、李佳芬一起買房，高市議會民進黨議員近日頻頻發文要她進議會備詢，如今媒體報導，高13日將赴日本訪問，質疑是為了躲議員、躲媒體；高市觀光局代理局長邱俊龍強調，高美蘭是為了洽談明年「打狗100」大型合作案，公務出差前往日本，時間是日方訂的，行程早在10月就簽准，和議會要求備詢一點關係都沒有。

民進黨高市議員這幾天輪流發文要求高美蘭赴議會備詢，由於局處主祕依法並無備詢義務，高美蘭11日請休假、12日請事假，均未列席備詢，今天傳出她明天將前往日本，有人質疑她刻意躲避，也有人猜測是否要和李佳芬一起赴日。

高市觀光局代理局長邱俊龍表示，明年正好是高雄從「打狗」改名的第100周年，預計與日本推出大型合作案，由於有多個面向，這次觀光局是與高雄捷運公司一起赴日洽談，與日方討論軌道觀光交流合作、針對日本人設計專屬智慧旅遊優惠方案、並與當地第三大的日本旅行公司（NTA）商討送客計畫。

邱俊龍說，原本與日本相約12月成行，但對方8、9月告知希望提早舉辦，但這段時間他必須留在議會總質詢，因此指派主祕高美蘭代表前往，這項出差行程早在10月就已經簽准，那時也不知道議員要調誰進議場列席備詢，所以與出差完全無關。

依照參訪行程規畫，觀光局與捷運公司將於13日上午從高雄啟程前往日本東京，預計拜會NTA（日本旅行公司）談合作、高雄捷運公司與NTA總公司簽合作備忘錄、觀摩箱根觀光交通服務方案，也將拜會藤澤市政府談高雄更名100周年合作案，並參觀鐵道博物館，16日晚間返抵高雄。

(中時 )