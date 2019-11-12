世棒12強台韓大戰 金門戶外直播加油 20:382019/11/12 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世界12強棒球錦標賽，中華隊今晚大戰韓國隊，金門縣府教育局與觀光處在後浦十六藝文特區舉辦戶外直播，吸引數百位球迷到場。（李金生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 數百位球迷在熱情加油聲中，一起燃燒狂野的棒球魂。（李金生攝） 楊鎮浯縣長（中前）出席戶外直播活動，與球迷一起為中華隊加油。（李金生攝） 世界12強棒球錦標賽，中華隊今晚大戰韓國隊，金門縣府教育局與觀光處在後浦十六藝文特區舉辦戶外直播，吸引數百位球迷在熱情加油聲中，一起燃燒狂野的棒球魂。 縣長楊鎮浯也在繁忙的公務中，提前自金防部主辦的「金門地區戰力綜合協調會報」餐會離開，兼程自東半島的山外趕到現場，與球迷開心站在一起，同聲替一路領先的中華隊喝采。 縣府期待透過世界級比賽的戶外直播，進一步提升地區民眾的運動風氣外，也替目前已是觀光景點的後埔十六藝文特區的商家，帶來熱絡人潮和買氣。 (中時 ) #金門 #直播 #棒球 #中華隊 #世棒12強 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本投手不閃躲 懷疑直球更投直球 01:192019/11/08 體育 1：8負日 震撼教育 04:102019/11/08 運動天地 搶光賣光風光 中華隊擦亮招牌 04:102019/11/08 運動天地 亞足聯U19資格賽 中華1比2負寮國 22:232019/11/08 體育 12強》中職應援團參戰！日本球場外野為中華隊加油 12:262019/11/10 體育 世界棒壘球總會第一副會長、亞洲棒球總會會長 彭誠浩棒球貢獻 日政府頒旭日小綬章 04:102019/11/11 產業特刊 12強》得點圈有人打不回來 中華隊2分輸墨 10:042019/11/11 體育 12強》得點圈打擊率僅1成2 中華隊打不回分數 15:442019/11/11 體育 12強中華隊要贏南韓 輸球即丟奧運門票 00:562019/11/12 體育 12強》中華隊打線復活 韓王牌金廣鉉3.1局狼狽退場 20:212019/11/12 體育 生活熱門新聞 翻盤反攻？唐綺陽曝他們會出事 - 生活 防癌又抗老 就吃這5大發酵食物 - 生活 家長團體挺李佳芬 國小教肛交、性高潮是校園現象 - 生活 - 旺報 學姐男友遭高中同學爆料 「他才不是花美男」！ - 生活 「肛交說」惹議 學者批教育部搞不清楚狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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