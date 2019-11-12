數百位球迷在熱情加油聲中，一起燃燒狂野的棒球魂。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（中前）出席戶外直播活動，與球迷一起為中華隊加油。（李金生攝）

世界12強棒球錦標賽，中華隊今晚大戰韓國隊，金門縣府教育局與觀光處在後浦十六藝文特區舉辦戶外直播，吸引數百位球迷在熱情加油聲中，一起燃燒狂野的棒球魂。

縣長楊鎮浯也在繁忙的公務中，提前自金防部主辦的「金門地區戰力綜合協調會報」餐會離開，兼程自東半島的山外趕到現場，與球迷開心站在一起，同聲替一路領先的中華隊喝采。

縣府期待透過世界級比賽的戶外直播，進一步提升地區民眾的運動風氣外，也替目前已是觀光景點的後埔十六藝文特區的商家，帶來熱絡人潮和買氣。

(中時 )