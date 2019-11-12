韓國隊在賽前已拿下4連勝，對中華隊派出想挑戰大聯盟的王牌之一金廣鉉先發，中華隊背水一戰派出右打部隊，火力全開讓金廣鉉僅投3.1局就失3分狼狽退場，這也是金廣鉉3度在國際賽遇上中華隊中，投球最短的一次。

金廣鉉在2008年八搶三奧運資格賽對上中華隊，5局失3分拿下勝投；上回在2014年仁川亞運金牌戰對上中華隊，當時投5.2局失3分被提前打退場，可惜中華隊遭到逆轉落敗，當時金廣鉉無關勝敗。

金廣鉉在今年繳出17勝6敗的好成績，並且傳出他有意挑戰大聯盟，有不少球探在場邊關注此次台韓大戰。第3度在國際賽對上中華隊，金廣鉉今日首局就遇上危機，遭胡金龍、林泓育敲安，雖守住第一局，不過接下來遭中華隊掌握，失分連連。

2局上半遭林立、高宇杰、胡金龍連續安打失2分，3局上半再由林立、王勝偉敲安攻下第3分，接著高宇杰敲安後，也將金廣鉉打退場，由河載勲接手。

總計金廣鉉主投3.1局被中華隊敲8支安打、失3分，送出3次三振，狼狽退場，也無法報14年的一箭之仇，中華隊右打部隊策略奏效。

(中時電子報)