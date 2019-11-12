中華隊今（12）日晚間大戰韓國隊，這是一場非勝不可的賽事。賽前中華隊總教練洪一中宣布先發捕手由年僅22歲的高宇杰擔任，不少媒體記者心裡都浮出「咦？」這個字眼，為何不是旅外的張進德或資深的林泓育？

教練團的考量應該是因張進德是左打，策略上不排進先發9棒，但隨時準備上場接替蹲捕，林泓育則專心擔任DH，因為要借重他的火力。於是把高宇杰先派上場，排在第9棒，並未考慮到他的球棒。

不料高宇杰除了在捕手的位置上與先發投手張奕密切配合，尤其安撫其情緒，渡過最艱難的開局危機。2局上高宇杰還大棒揮出左外野二壘安打，送回同樣是中職中信兄弟隊的王勝偉，助中華隊先馳得點，1比0領先。

第3局上，高宇杰又敲出一壘安打，本屆12強賽他安打不開張則已，一來就是雙安，也讓教練團點頭稱讚：「用對人了！」事實上，當初中華隊國手名單公布時有他的名字，外界多少也有點疑惑。不過總教練洪一中說：「高宇杰下半季的狀況越來越好。」可見洪總頗有先見之明。

(中時電子報)