桃園市消防局第一大隊12日在桃園市立圖書館大湳分館舉辦歷史建築物消防安全檢測暨搶救實兵演練。（賴佑維攝）

桃園市消防局第一大隊12日在桃園市立圖書館大湳分館舉辦歷史建築物消防安全檢測暨搶救實兵演練。消防局表示，今年4月份發生的法國聖母院火災及最近日本琉球首里城火災，初步了原因主要和電器系統故障有關，演練時也攜帶精密熱顯像儀前往古蹟歷史建築場所，協助確認電氣系統是否有異常高溫狀況。

消防局指出，大湳分館前身是八德中正堂，建於1964年，該建築結構為加強磚造、屋頂為芬克式桁架木構造，見證了50年代軍方戲院文化及當地歷史的集體記憶，並呈現當時軍工建築的特色。

本次演練結合場所編組人員初期緊急應變，滅火攻擊並非古蹟歷史建築火災的唯一目標，消防人員於執行強制進入、滅火攻擊、周界防護等處置作為時，皆以破壞程度最小、保存文化資產為最高指南，並且應於殘火處理時會同歷史建築管理人，針對珍貴文化資產實施相關防護措施。

大隊長賴志忠表示，「今年4月份法國巴黎聖母院火災、10月份日本琉球首里城及前幾日荷蘭霍赫馬德教堂慘遭祝融案件舉世震驚，亦令當地居民情感大受打擊，也因此我們面對體現當地歷史記憶及傳承的古蹟歷史建築，更應心懷戒慎恐懼，謹慎且嚴肅的加強橫向聯繫及演練，期待多一分演練，少一分損失。」。

(中時 )