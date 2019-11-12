台商回流加上中美貿易大戰，豪宅買氣明顯回升。（盧金足攝）

「寶璽天睿」建案配備皇室御用的義大利VALCUCINE千萬廚具，12日首次亮相。（盧金足攝）

「寶璽天睿」坐擁台中市府與議會之間的市政公園，府會園道1號燙金門牌。（盧金足攝）

台中市7期府會園道道上億豪宅，配備廚具高達1000多萬，猶如一棟房子的價錢。（盧金足攝）

寶璽建設總經理周白琇表示，完美的住宅必須與周遭環境與景觀和諧共處，引景入室，晝夜晨昏的光影律動讓豪邸溫暖、器度與生命力自然展現。（盧金足攝）

金字塔頂端客層超霸氣，一套廚具猶如一棟房子的價錢！台商回流加上中美貿易大戰，豪宅買氣明顯回升，位在台中市府會園道1號燙金門牌的 「寶璽天睿」，戶戶上億元的豪宅標配廚具高達1000多萬，一套廚具還比一間房子貴，有台商大手筆以5億買3戶，另有1戶高達3億的樓中樓，2戶特殊戶共6億，被2名台商一口氣買走。

台中市府與市議會中間的府會綠園道，新市政中心的鑽石地段，「寶璽天睿」新建案出現1戶1億元以上的超級豪宅，有汽車產業的台商大手筆以5億買3戶，此外，另有1戶3億的樓中樓，2名台商捷足先登買2戶。市府與議會周遭土地1坪已站上350萬元，不動產界預估台中將出現1坪破百萬的房價。

寶璽建設副總經理周白金表示，面對2萬多坪綠地的市政公園，周遭土地稀少，「府會園道一號」的門牌，凸顯尊貴與獨特性，近來很多台商回流，加上市櫃公司業者很多在7期設旗艦商辦，選在市政府與市議會重鎮購屋，綠地優勢更成為重要賣點。

「好房子好生活！」周白金說，「寶璽天睿」擁有超大棟距，台中市國際之都最美麗的城市公園第一排，市政公園也被譽為寧靜特區，府會園道1號名牌猶如十克拉美鑽的經典之作，19世紀流行古典建築，20世紀朝向現代建築，住戶家就在公園裡。

周白金表示，台中市因地制宜，在市政公園前的基地，可以獲得大量光線，公園無敵景觀，為保留大量綠地與市政公園相輝映，1000多坪的基地，其中800多坪規畫花園，住戶回家先走入花園，再到前庭規畫的森林園區，花園亮點是種植一棵高達16米的五葉松，前庭猶如藝術廊道，建物就是一座藝術品，在生活中即可發現光的流動之美。

最新建案「寶璽天睿」在加拿大國寶建築師Michael Green的規畫下，將成為7期核心地帶新市政中心「寧靜特區」最美地標，外觀散發當代美學的寶璽天睿，空間設計特別請到日本被譽為神級空間大師的片山正通精心擘劃。

片山正通為「寶璽天睿」設計的庭園廊道令人驚艷，周白琇強調，是台中市首宗住宅建築以公共藝術作品申請使用執照的案例；該廊道斥資甚鉅，頂部由上千支長條金屬以不同斷面、不同角度構成，設計精細、施工繁複，卻能展現極簡禪意，路人行經其間，感受大師匠心

「寶璽天睿」為地上38層、地下4層的大器豪邸，量體四面不分前後、皆是正面，以Z字型設計達到各戶之間沒有鄰牆，全部四面採光，每戶面寬達27米，相當於一般建築2倍寬。

全棟石材立面，為確保品質工法有別於傳統乾式掛裝，是台中第一座採用最新德國Fischer精密工法安裝石材外牆的建築，SS純鋼骨結構，打造出比照台北101等級的世界級防震結構。

台中再現「億」級交易！在品牌力與國際光環加持下，豪宅行情也重新洗牌，品牌建商重金力邀全球知名建築設計師操刀帶動潮流，跳脫傳統的規畫和設計，為中部豪宅開創新的建築價值。

(中時 )