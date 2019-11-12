親民黨主席宋楚瑜將在明天宣布投入2020總統選舉，並向外界公布副手。雖然外界對其副手人選猜測仍多，但12日晚間親民黨已向媒體證實確實是位女性，而且人選必定能符合外界期待。

據《周刊王》報導，親民黨主席宋楚瑜將在明天宣布投入總統選舉，並向外界公布副手。該副手雖非政治圈中人，但是在其專業領域中頗具名氣、已從工作崗位上退休，由於對於台灣仍有許多理想，在宋楚瑜提出搭檔邀請後欣然應允。

報導指出，為了保護這位政治素人副手在公布前不必受到莫名干擾，親民黨可說保密到家，但少數知道該安排者都肯定，宋楚瑜的這位女副手可替親民黨選情加分，且不亞於張善政及賴清德，是一張好牌。

《TVBS》也報導稱，宋楚瑜明天宣布參選總統，並說明2020大選的相關布局，親民黨內消息人士亦證實，百分之百確定是一位女性人選，預計能符合外界期待。

前立院院長王金平今天上午宣布退出2020大選之餘，也代替宋楚瑜宣布「明天就會投入大選」，外傳因公道伯的出手、打亂親民黨原先規劃，親民黨內有人對此頗有微詞。不過，知情人士透露，宋楚瑜雖有些訝異，但心中也早已有準備，當他電告王金平「留用門票」決定後，訊息就會釋出，為求慎重，親民黨今天也再度召開工作會議，針對明日宋宣布參選總統的細節做最後確認。

知情人士說，如果宋明日宣布副手，確定是該位女性，將是繼宋楚瑜2000年邀請長庚醫學大學校長張昭雄，2011年邀請流行病學專家、臺大公共衛生學院教授林瑞雄擔任副手後，第三度邀請政治素人搭檔參選總統（2016年副手是時任新竹縣議員的徐欣瑩）。

(中時電子報)