寶島夢想家在季前藉由觀護盃及馬來西亞國際邀請賽備戰，同時也當測試陣容對外援的考驗。經過兩個盃賽的測試，夢想家找來後衛外援基恩(Marcus Keene)提升後場戰力，剛報到的基恩是2017年NCAA得分王，球團期盼藉由他在進攻上的破壞力以及組織能力為球隊注入活水。

年僅24歲的基恩身高180公分，是個能得分也能助攻的控球後衛。高中畢業於 Earl Warren High School，高中期間共拿下1600分成為校史得分王，在Youngstown State打了兩年轉學至更高層級的Central Michigan，隔年隨即在Central Michigan大爆發，打出場均30分、4.5籃板、4.9助攻、三分球命中率36.8%的驚人數據，更有單場50分外帶10顆三分球的紀錄。

大三結束投入NBA選秀會落選，基恩在NBA夏季聯賽有亮眼的表現，出賽四場，上場時間16分鐘貢獻11.3分，並且有50%投籃命中率，最終卻沒能在NBA展開生涯，隨後往海外投入職業賽場，在2018-19賽季曾短暫效力ABL泰國莫諾吸血鬼兩場，留下場均32.5分4籃板5助攻的成績，2019年分別在韓國KBL及G-League打球。

基恩近日已加入球隊練習，更在一次分組對抗賽中拿下40分，展現得分爆發力。寶島夢想家本季首戰於23日作客泰國，並於12月起展開主場賽事。

(中時電子報)