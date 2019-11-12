駕駛大貨車的吳姓男子12日行經國道1號頭份北上路段，疑因未保持行車距離，碰撞前方半聯結車，追撞一旁小客車，吳男輕傷送醫，詳細事故有待國道警方調查。

警方調查，吳男駕駛大貨車，行駛國1北上頭份路段外線車道，疑未注意路況，碰撞前方呂姓駕駛的半聯結車，並波及中線小客車，吳男輕傷送醫無大礙，但事故造成車道封閉，車輛回堵5公里，2小時後才恢復全線通車，詳細原因有待調查釐清。

(中時 )