國1頭份追撞車禍 車輛回堵5公里 21:162019/11/12 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國1北上頭份路段12日發生大貨車追撞事故。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛大貨車的吳姓男子12日行經國道1號頭份北上路段，疑因未保持行車距離，碰撞前方半聯結車，追撞一旁小客車，吳男輕傷送醫，詳細事故有待國道警方調查。 警方調查，吳男駕駛大貨車，行駛國1北上頭份路段外線車道，疑未注意路況，碰撞前方呂姓駕駛的半聯結車，並波及中線小客車，吳男輕傷送醫無大礙，但事故造成車道封閉，車輛回堵5公里，2小時後才恢復全線通車，詳細原因有待調查釐清。 (中時 ) #調查 #駕駛 #頭份 #前方 #路段 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣長徐耀昌隨扈遭爆喝花酒 遭記過調職 09:572019/11/08 社會 堆高機滑動側翻 駕駛遭壓喪命 11:052019/11/08 社會 淡水女騎士遭輾斃 肇事駕駛逃逸 03:062019/11/10 社會 台灣保來得頭份廠啟用 04:102019/11/11 產業特刊 駕駛Honda S2000自撞 駕駛自行將車吊離 15:512019/11/11 社會 超車不當2卡車對撞 車頭全毀司機沒事 14:312019/11/12 社會 汽車2年增16萬輛 雙北找車位得花逾10分鐘 14:432019/11/12 生活 腳踏車騎士慘遭撞飛亡 補教師肇逃 16:112019/11/12 社會 香港示威者堵塞中大外路段 警方再施放催淚煙 16:062019/11/12 兩岸 愛犬失蹤自行跑回家 主人反受困山區求救 17:412019/11/12 社會 社會熱門新聞 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 退警抗議太陽花國賠 抵行政院前與警對峙 - 社會 罷工上班被同事PO文罵「婊」長榮空姐遭訴 - 社會 蘇貞昌點名槍決 小燈泡凶手沈默 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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