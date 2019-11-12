2020總統大選倒數！藍、綠選情激烈，台灣知名重唱組合 「大小百合」成員大百合(李艷甄)，坦言過去對政治冷漠，因韓懂得庶民苦、接地氣有所感動。大百合今(12日)接受《中時電子報》訪問表示「不只高雄好，全台人民都更好，明年要把國政配送進總統府」。

挺韓女星大百合全力支持「國政配」。(照片/游定剛 拍攝)

女星大百合頂著一頭俏鮑伯頭、民族休閒風打扮接受《中時電子報》獨家專訪，面對選戰倒數兩個月，她坦言「說不緊張是騙人的，但對韓絕對有信心」。更表示「現在庶民起義了，老百姓才是頭家」。被問到2020總統大選昨日才剛出爐的「國政配」組合，臉上喜悅心情藏不住，大白合表示「這是眾望所歸，國政配是文武合一，國慶有瑜、善民政政」。

不只高雄好、全台人民要更好！挺韓女星大百合盼「國政配」送進總統府

她透露欣賞前行政院長張善政，擁有溫文儒雅的氣質，與淵博的知識學問，和韓市長一樣心地良善，他們就是我們真正要等的人。大百合更表示「自己謹記著韓市長的口號，台灣安全、人民有錢，現在不只高雄好，我們要讓全台灣人民都過得更好，明年1月11日一定要去投票，把國政配順利送進總統府」。

(中時電子報)