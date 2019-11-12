去年因《延禧攻略》暴紅的大陸男星許凱，今年作品滿檔，在即將播出的仙俠古裝喜劇《從前有座靈劍山》中，張榕容和許凱相差百歲卻互相吸引，張榕容為幫他修煉功力，經常打得他鼻青臉腫，劇情荒誕又搞笑，譜出一段逗趣可愛的師生戀，張榕容自嘲是「黑化版神鵰俠侶」。

張榕容與許凱上演師徒戀，自嘲「黑化版神鵰俠侶」。

《從前》改編自同名網路小說，許凱拍攝期間曾被拍到頂著女裝頭飾，他坦言入行來首次扮女裝，扮相讓他崩潰：「不想看到自己，我是個鋼鐵直男啊。」他拍攝當天要求「清場」，張榕容霸氣說：「現場沒有一個人敢拍他的照片，只有我。」許凱尷尬為自己的女裝評分：「只打2分，不能再多了。」可見內心崩潰程度。

溫昇豪在《從前》劇中則飾演表面冷酷的將軍海天闊，看似千夫所指的反派，其實是為守護家庭的大好人，海報釋出讓許多粉絲驚呼他古裝帥氣。首次演古裝劇的錦榮飾演歐陽商，笑說古裝劇好玩又有趣，透露自己最喜歡用劍打架。

(中時 )