肆虐澳洲東部的野火今天延燒至雪梨近郊，迫使在當地撲滅火勢的消防隊員得緊急調度滅火飛機與直升機，從空中向建物密布的住宅區噴灑水及紅色阻燃劑。

距離最大城雪梨市中心約15公里的塔勒馬拉（Turramurra）北岸郊區發生兩起大火，燒毀了一座尤加利樹森林公園，並波及民宅，最終火勢得到了控制。

超過100起野火蹂躪澳洲東岸，加上強風助長、高溫與乾燥易燃的林地助長火勢，使澳洲陷入前所未見的危險中。

在塔勒馬拉，花園裡遍布悶燒的餘燼，空中籠罩濃煙，而車輛、住宅與道路覆蓋著一層厚厚的豔紅阻燃劑，猶如被巨大漆彈擊中。

當地居民魯希（Nigel Lush）告訴法新社：「漂浮的餘燼到處飛揚，並且在前院引燃大火。」並說有個屋頂起火燃燒。

另個當地居民葛雷頓-羅伯茲（Julia Gretton-Roberts）說，火勢蔓延速度之快令人感到驚愕。

她說：「緊接著我發現我家對面失火了，而且是大火，警察隨即趕來並抓著我們的孩子往外跑，我女兒真的嚇壞了。」

消防隊員康農（Andrew Connon）告訴法新社：「許多民宅受到威脅，不過火勢被空中噴灑的水與阻燃劑控制住了。」

(中央社)