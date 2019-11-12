中央氣象局表示，明（13）白天氣穩定，晚間起東北季風增強，北部及東北部有局部雨，最低溫約在16至22度，高溫落在26至30度間，西半部日夜溫差可達10度。臉書《天氣風險》也透露，北部從明晚開始持續到周四（14）會是濕涼的天氣，中南部天氣則一樣穩定。

氣象局臉書上指出，明（13）日白天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，日夜溫差大。晚起東北季風增強，北部及東北部地區將轉為有局部短暫雨，東部及東南部地區亦有零星短暫雨。

氣溫方面，晨間各地仍偏涼，預計低溫在16至22度間，中部以北沿海、空曠地區氣溫可能再低一些，白天高溫普遍落在26至30度間，西半部地區日夜溫差可達10度以上，提醒大家留意氣溫變化適時調整衣物。

另外，氣象局提到，今天下午2點發展為第25號颱風的輕颱風神，對臺灣沒有任何影響，至於在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚至明日也有可能發展為輕度颱風，這個熱帶系統短期內對臺灣沒有影響，但下週有可能為臺灣帶來一些水氣，這部分氣象局會持續觀察。

(中時電子報)