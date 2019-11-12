本月初才在深圳WTA年終總決賽完成雙打3連霸的匈牙利女網好手芭波絲（Timea Babos），本周挑戰台北海碩盃女網賽，昨天單打首輪經歷一場超過2小時的三盤大戰，總算是2比6、6比4、6比3力克印尼對手蘇捷雅迪（Aldila Sutjiadi），延續個人在台不敗戰績。

今年台北海碩盃之前，芭波絲兩度來台參賽都帶走冠軍，昨天將自己在寶島的戰績延續到11連勝，賽後笑說：「差點以為自己要領機票離開了，我真的很努力扭轉戰局，不想要就這樣結束台灣行。」

賽後芭波絲也針對球場表達感受，「深圳的場地算慢了，但海碩的打起來感覺更慢，對於我這種仰賴發球的選手來說稍微吃虧點，體力上的消耗也比較多，加上我一開賽較慢熱、對手又打得不錯，所以第一盤丟了不少不該丟的分數，但選手必須自己適應各種比賽狀況，我也希望能在今年賽季最後一站比賽留下好成績。」

贏球心情好的芭波絲，分享近日在亞洲參賽的心得，表示在深圳比賽期間因為當地飲食不合她平常吃得較健康的胃口，因此瘦了下來，來到台北雖然是球季尾聲，身體上有點疲倦，沒力氣去其他地方走走，還是品嚐了些寶島美食，她說：「台灣的火鍋很有名，麵食我也挺喜歡的。」

芭波絲補充，寶島對她有特殊情感，她很喜歡台灣，也在這裡擁有不少美好回憶，「之前我去峇里島度假時還遇到台灣球迷，他們告訴我看過我在台灣比賽，讓我覺得很貼心，我也很高興能再訪寶島，在支持我的球迷面前比賽。」

芭波絲第二輪將迎戰昨天擊敗地主選手徐竫雯的澳洲選手珊德絲（Storm Sanders），期許繼續贏下去。

(中時電子報)