香港示威群眾昨日在網路上發起「三罷」(罷工、罷市、罷課)示威，多間院校宣布今日再停課一天，不料今日在中文大學與城市大學等校園內，示威抗議的學生與警方對峙，時而爆發激烈衝突，香港大學、理工大學、中文大學、浸會大學均宣布明日繼續停課，稍晚可能還會有其他大學跟進宣布停課。

據《星島網》報導，理工大學今午宣布，鑑於校園受到廣泛破壞，明天所有課堂全部取消，原定於本星期舉行的畢業禮 (由11月13日至16日) 亦將延期舉行，有關詳情將另行通知。

香港中大學生今日在校園內與警方發生衝突，警方發射大量催淚彈後戴防毒面具的學生紛紛躲避。（圖／路透）

香港中文大學則是於下午宣佈明天繼續停課。中大表示，鑑於校園範圍持續有示威者與警方對峙，發生衝突的風險極高，附近多段道路遭堵塞，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，明天課堂將會取消。

中大指稱，同學及同事的安全是大學的首要考慮。呼籲同學及各部門員工盡量遠離危險，留在安全的地方，又指各部門員工如果有安全上的顧慮，可以不必返回辦公室。各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

浸會大學亦宣布明天停課，鑑於示威持續，交通可能受影響，發校園多處地方及設施損毀需時修繕，所以決定明日停課，校方又呼籲學生以自身安全為首要考慮。

港大亦於今午宣布明日停課，但港大校園將維持開放並會繼續維修受破壞的校園。

另外，職業訓練局（VTC）亦宣布，因應持續不穩的交通狀況，所有院校明日所有課堂/考試取消。

(中時電子報)