今年6月才滿15歲的寶島女網小將楊亞依，以外卡身分挑戰2019台北海碩盃女網賽，首輪面對同樣持外卡參賽的同胞葛藍喬安娜，以6比3、6比3收下個人在WTA職業巡迴賽首勝。

楊亞依賽後表示，自己過去容易因為緊張錯過好機會，這次做好心理建設，不想像去年參賽一樣因為過於緊張發揮不好，打出自己該打的球風，很開心能從學姐手中獲勝。

楊亞依和葛藍喬安娜也是今年台北海碩盃雙打隊友，楊亞依表示不會因為單打戰果而尷尬，平常她就很欣賞葛藍，大讚葛藍在網球賽事成熟的表現，「學姐都清楚賽後該做些什麼加強，對於網球的想法是我要好好學習的地方，賽前知道單打第一輪要對上她，內心挺期待、興奮的。」

對於WTA生涯首勝到手，楊亞依坦言沒有想這一勝是不是來得特別快，她補充：「這兩年自己也錯過蠻多重要的機會，儘管我年紀小，說實在也不該這樣錯過好機會，只能說之前可以贏的球自己卻沒準備好，未來我會持續向葛藍、梁恩碩等好手看齊，努力提升表現。」

(中時電子報)