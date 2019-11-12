俄羅斯軍方的茲維茲達電視台（Zvezda TV）發布了一段新聞，展示了第一架量產型Su-57戰機的完成，表示這款第五代戰機，正式定型，進行少量批次生產。

噴射戰機世界(Fighter jets world)報導，這架戰機於2019年初開始量產，部分區域塗有基礎飛機灰塗色，並且機身編號為01，應該就是首架量產型，以組裝進度來看，不會晚於今年年底，就可交付給軍方。

Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха

此外，發這段影片還帶到生產線上的其他組裝中的Su-57，大約有4~5架左右，這些戰機都還是鉻黃色的底漆。

俄羅斯軍方今年稍早的說法，就說到Su-57戰機已於今年年初開始量產，不過首批戰機的數量還不確定。到目前為止，所有看到的Su-57都算是原型機或先導型，自2010年以來一直處於試驗階段，今年終於進入批量生產，這也有助於俄國對外銷售此款戰機。Su-57已經在真實戰鬥條件下進行了測試，曾短暫參與在敘利亞的反恐行動。

第一架量產型Su-57，機首的側邊有開孔，很可能就是側向相陣雷達，如此設計可以增加Su-57的搜索廣度，若搭配頭盔瞄準器，能夠應付側面方向的空中目標。

(中時電子報)