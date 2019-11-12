新加坡樟宜機場一名負責行李搬運人員，因為工作繁重多次反應未獲重視，憤將近300件行李標籤調包，導致行李張冠李戴，標錯的行李到了不該去的國家。而這名人士也被判監禁20天。

66歲的鄭文家（Tay Boon Keh，譯音）近日被控將樟宜機場內286件行李的標籤調包。原因是工作負擔太重，屢次反應都未獲有效回應。在東窗事發後他被提控，並在法庭坦誠犯下罪行。

樟宜機場是世界最繁忙的基礎之一。每天的行李高達數十萬件。圖為樟宜機場行李推車。（孫昌國攝）

新加坡檢方表示，將行李標籤調包恐「造成潛在嚴重，甚至致命後果」，因為可能會有乘客的行李標籤被調包，造成行李沒有跟著旅客抵達目的地，而少了保命的藥物。鄭文家對於要求工作單位增加人手卻遭漠視，深感挫折和憤怒，而在2016年11月和2017年2月之間將託運的行李標籤調包。

新加坡樟宜機場是全球最繁忙機場之一，去年進出旅客近6560萬人次。

根據法院文件，這些託運行李原本要跟著飛機前往澳洲伯斯、菲律賓馬尼拉、德國法蘭克福、英國倫敦或美國舊金山，卻因標籤被調包而去錯地方。

這些行李搭乘新加坡航空或勝安航空在新加坡轉機的乘客所有。

根據庭審，鄭文家表示他在犯下這些罪行時，為重度憂鬱症所苦。但檢方表示，呈堂證供顯示他心理狀態不是導致他犯下這些罪行的主要因素，因為他對自己的行為仍有控制能力。

(中時 )