郭子乾、唐從聖近日錄公視與Yahoo TV聯合製播的益智節目《一呼百應》，兩人模仿總統候選人「菜英文、韓國魚」，分別搭檔羅智強議員、何志偉委員，上演「神複製總統大選前哨戰」，模仿相似度百分百，令主持人黃子佼也驚呼：「根本就是本尊來了！」

郭子乾長年以模仿角色出名，尤其對政治人物的觀察更是維妙維肖，不僅模仿外表、說話口音、語調相似，沒想到歌喉也成為他另一大模仿重點之一。他在錄影現場演唱近日爆紅名曲〈我現在要出征〉，受到黃子佼誇讚：「所有歌星出唱片都沒有用，都沒你厲害，這歌一唱，大家的記憶就回來了。」就連Sandy也佩服表示：「宣傳力第一名。」郭子乾還開玩笑預言這首歌一定勇奪今年KTV排行榜第一名。

黃子佼（左）、Sandy笑翻。（公視提供）

黃子佼提及郭子乾的模仿功力一直都讓自己嘖嘖稱奇，大讚演什麼像什麼。被問到曾經模仿哪個角色反差最大，郭子乾忍不住技癢，一秒轉換成「柯蚊哲」，但髮型依舊是光頭，因此讓黃子佼看不下去大喊：「光頭的柯P有點怪啦。」換成「蘇針昌」的造型就無違和感，讓黃子佼直呼：「根本就是本尊來了。」最後郭子乾還上演一人分飾兩角，「韓國魚與蘇針昌」自己對話，激動到假髮的膠帶掉了也沒發現。

(中時 )