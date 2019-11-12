張雁名在客台《烏陰天的好日子》飾演一位精神科醫師，因此戲份大多圍繞在病患、家屬之間，有不少場景都必須在醫院拍攝。他透露自己很不喜歡在醫院拍戲，總會勾起多年前父親住院過往。張雁名提到父親當時因胃癌開刀，他與家人在手術室外坐立難安等了十幾個小時，很怕父親就此離開他們。原本是夜貓族的他，在經歷這件事之後也開始調整作息，並特別留意腸胃相關檢查，就怕癌症找上門。

張雁名表示，高中時因不愛唸書又交到壞朋友，翹課、翹家讓爸媽十分擔心，上大學才慢慢拉近與家人關係，再加上這場大病後，與父親的關係又更加緊密，舉凡生日、節日或拍戲空檔，都會回家陪家人。張雁名笑說爸爸很不喜歡他花錢買禮物、吃大餐，今年因身體緣故改在家裡過生日，原本算好回家時父親應該在廚房下廚，怎知手上拿著衣服及蛋糕才踏進家門，就被坐在客廳的父親抓個正著，直唸他為什麼又要買，讓張雁名笑嘆：「驚喜沒了。」

張雁名為父親慶生被識破，直呼驚喜沒了。

提到父親的生日願望，張雁名笑說，萬年不變就是希望他趕快交女友，他表示每次過年回嘉義老家，總是得用開記者會的形式跟大家報告感情近況，或是一一回答親友八卦，比如會不會與拍戲的女主角在一起之類。張雁名自認工作狂，對感情事順其自然，希望未來的另一伴可以理解他的工作、孝順父母，他笑說最好會做菜，因是自己很愛吃、對食物也不挑，所以會做菜的女生大加分。

以往看到精神科方面的戲劇，不是很戲謔就是很嚴肅，《烏陰天的好日子》走輕鬆基調，護理人員出身的編劇黃靜瑱，以自身的專業背景與觀察，寫出了這齣以精神療養院為背景的故事。她表示，希望透過戲劇去除對精神疾病的汙名化，也希望透過輕鬆的內容讓社會大眾對疾病有病識感，對自己及他人都能多一分注意與關心。《烏陰天的好日子》週一、週二晚間十點，於客台、KKTV、LiTV、LINE TV、公視影音網同步播出。

張雁名醫院拍戲勾起最痛回憶，右為謝瓊煖。

(中時 )