秋冬交際，冷熱不定，診所又是大排長龍的就診人潮。出現感冒前兆只要趕快吃藥就可以避免真的感冒？藥局的成藥效果比較不理想嗎？

①出現感冒前兆，趕緊吃藥壓制就能避免真感冒

不一定。書田診所家醫科主任醫師康宏銘指出，喉嚨痛、流鼻水、身體發熱等感冒前兆是因為身體的免疫反應，這時多喝水、多休息、吃感冒藥可能將症狀壓下來，避免後續的感冒症狀，「但感冒前兆不一定是感冒引起的，」他也指出，有些時候免疫反應不一定是針對病菌，而是壓力大或身體對外在環境的反應。

聯安預防醫學機構聯青診所家醫科醫師陳采汎也指出，感冒無法靠藥物治好，因此喉嚨痛去吃維他命C、感冒藥而痊癒，甚至沒有之後其他症狀，可能是因為感冒相當輕微，免疫力能將感染範圍控制在喉部不擴散，加上症狀改善便自覺痊癒。

此外，感冒也相當受到情緒影響，病患吃下覺得有用藥物或營養品、對其療效有信任感，也有助感冒緩解。

②感冒快好的時候傳染力最強

錯。康宏銘指出，感冒初期的傳染力最強，感冒進入收尾、恢復期時傳染力較低；陳采汎則建議，即使自覺感冒痊癒，只要還有如咳嗽、流鼻水等症狀，還是建議戴口罩，「感冒中病患的症狀很明顯，旁人知道要避開；但感冒進入尾聲、症狀不明顯時反而不容易察覺，但那時感冒仍有傳染力，也會遭感染，」她推測。

有些人感冒後咳很久後就醫，醫生說不會傳染。陳采汎指出感冒後期的咳嗽，有時候是因為黏膜修復時比較敏感，碰到冷空氣、髒空氣而咳嗽，這時喉嚨不會紅腫，痰清或無痰；但如果痰又開始慢慢變多、變黃，就表示可能是第2度的感染。

③多喝水，可以讓感冒病毒快一點排出身體

錯。感冒是需要多喝水，但不是為了把病毒從身體洗出來，而是補充發燒失去的水分、稀釋痰液、鼻涕等分泌物，紓緩咳嗽、減輕鼻腔、喉嚨充血狀況。

但應避免喝茶、咖啡、酒、高糖分飲料。因為咖啡因、酒精或含糖飲料有利尿效果，反而將身體最需要的水分加速排出體外。

感冒多喝水有助於緩解症狀，且應避免茶、咖啡、酒、高糖分飲料。（圖片來源：Pixabay）

至於該喝多少水，可以從尿液顏色判斷。如果你的尿液顏色看起來呈暗黃色，表示水分攝取不夠需要多補充；如果尿液顏色清澈或微黃，代表喝入足夠的液體。

④鼻涕倒流一定會變成痰，然後造成卡痰、喉嚨癢和咳嗽

是。康宏銘指出，鼻涕倒流時痰會流到胃部，但有些會積在喉嚨，久了會引起喉嚨癢、卡痰而引起咳嗽。

陳采汎補充，醫學上說的痰是由氣管、支氣管「由下而上」形成的分泌物，身體藉由咳嗽排出；而喉嚨是相當通暢的通道，鼻涕倒流的卡痰感受，不是真的分泌物累積塞住喉嚨，而是分泌物倒流經過喉嚨粘膜時引起的症狀。

⑤醫生開的藥比市售成藥效果強？

是。微笑藥局藥師廖偉呈表示，一般成藥因為要給更多人使用，因此劑量會比較低、安全度高，效果當然會比醫師開的處方藥弱些。

台北市藥師公會常務理事范曉瑄指出，不嚴重的小感冒可到藥局，依照藥師的建議買指示用藥，「像是感冒膠囊、綜合感冒藥，民眾口中常說的成藥其實就是指示用藥。」至於民眾覺得藥效較弱，除了劑量之外，醫師開的藥可能往往是好幾顆、好幾種成分加在一起吃，相較之下指示用藥的成分可能沒那麼多，當然效果比較弱。

但范曉瑄指出，如果休息、服用指示用藥4、5天後感冒不見好轉，或一直發燒，就應該就醫看是否是細菌感染或其他疾病。

陳采汎也指出，醫師根據診斷開藥，例如市售綜合感冒藥常使用偽麻黃素（pseudoephedrine）來緩解鼻塞，而醫師會看鼻塞的原因，如果是過敏可以配合抗組織胺、化膿或鼻竇炎可能會使用抗生素同時治療病因，因此同樣鼻塞，醫師可以用很多不同的藥來配合，對症下藥，效果當然會比較好。

⑥自覺感冒症狀消失或改善了，感冒藥可以不用吃完

看成分。范曉瑄指出，感冒藥以症狀緩解居多，因此如抗組織胺、抑制咳嗽等等藥物，症狀改善後就可以停藥，但抗生素絕不可以亂停藥，一定要把醫生開的份量吃完，「醫師開藥的量及天數一定會考量病患狀況，還是建議吃完；如果不想吃那麼多藥，那麼在取藥時一定要詢問藥師哪顆藥是抗生素，」范曉瑄說。

藥物是否該吃完，可以仔細詢問藥師。（圖片來源：Pixabay）

廖偉呈則指出，目前對抗生素是否可停藥目前研究還沒有結論，不妨問問藥師哪些藥可以在症狀改善後可以停、哪些是一定要吃完。

預防感冒或縮短病程的6種方式

1. 不要抽菸、避免二手菸，因為菸害會傷害黏膜，更容易被感染

2. 規律運動，但如果突然做高強度或激烈運動反而會暫時性地增加感冒機率

3. 多洗手、少到公共場合或戴口罩防範

4. 均衡飲食，多補充含有維生素C的蔬果、與富含鋅的瘦肉、牡蠣、堅果，也能預防感冒

5. 維持好心情、減少壓力源

6. 減少接觸有感冒的人

(中時電子報)