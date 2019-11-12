2019年即將進入尾聲，嶄新的2020年即將到來，1月份的總統大選，也將是開拓台灣新局的重要大事。2020年的國運如何？精通命理的雨揚老師，特別針對2020年的運勢做剖析，只要好好把握這一年，將迎來未來12年的暢旺運勢。在東方命理中，2020年屬於庚子年，生肖為鼠，對應的五行分別是庚屬金、子屬水，水在命理上象徵財富、金象徵著財源，加上2020年因年支屬性劃分為桃花年，桃花即屬貴人，若能處處結善緣，便可以廣納財氣，更添富貴。因此，2020年也被稱為「金鼠年」、「財鼠年」。

由於天干地支也形成相生局面，若能團結合作，有了共識，應是共好共鸁之一年。不過年支為七殺，雖然整體來說，2020年有利於財運，但卻是要費心費力地賺錢，庶民百姓要留意因為外在環境競爭激烈，心情上常有鬱悶想不開的狀況，而影響身心健康。2020年立春八字見正財、傷官、食神；其中食神代表人民喜歡旅遊享樂，故在消費娛樂及美食上是相當捨得的；但食神亦代表心中有話藏不住，喜歡高談闊論，有時會因嘴快而得罪他人，未來這一年從市井小民到國家領導者，都可能屢屢發生「失言」的狀況，引發一些爭議糾紛。

至於2020年坐犯太歲的屬鼠的朋友、及偏沖太歲屬兔、屬雞的朋友，正沖太歲的屬馬的朋友，都要格外謹慎注意自己的言行舉止。建議可於屋宅及工作場所內放置有助於開展智慧及招貴人的紫水晶擺件，有助於化煞轉運、趨吉避凶；粉晶類的飾品及擺件則跟庚子年的桃花屬性相應，能讓姻緣順遂、家庭和樂。

(中時 )