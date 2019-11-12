歌仔戲小生天王陳亞蘭在台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》第二單元「孝感動天」飾演重華（舜帝），她為角色裝了近20年未嘗試的大鬍子造型，相當吸睛，引發網友討論，直說想在她鬍子上磨蹭。陳亞蘭透露，因為裝扮後為免鬍子沾到，她完全不能吃東西，僅能喝流質食物，她竟因而瘦了3公斤，差點不連戲。她笑說：「鬍子比我的生命還珍貴。」

陳亞蘭在《忠孝節義》的大鬍子造型相當吸睛。（麗生百合提供）

陳亞蘭表示，為了這造型，她拍攝前得花兩小時梳化，「妝髮師還得仔細拿細梳子、牙刷、竹片等三種工具順鬍子的毛，光這個順毛動作就要近40分鐘，拍攝完後更要保養，相當費工。」劇中她坐擁陳怡真、林佩儀兩位娘子，兩人不時被她的鬍渣給扎到，搞得臉上時常刺刺癢癢的，她們打趣說：「也是一種另類夫妻情趣。」

陳亞蘭透露，「年輕時演出虯髯客，當時因較年輕，因此就算黏上鬍子，仍略顯不穩重；經過時間的歷練現在的狀態反而能演出舜擔任攝政王的霸氣！」此外，陳亞蘭扮小生英氣逼人模樣，電暈一票家庭主婦，該族群收視率幾乎都超過3以上，她透露詮釋帥氣小生秘訣是師承師父楊麗花，「楊阿姨演起小生來，最重要的秘訣是那炯炯有神的目光，一跟你四目相接，你可以感受到她有如十萬伏特的電力。」

陳亞蘭在《忠孝節義》與陳怡真感情將起波瀾。（麗生百合提供）

陳亞蘭在《忠孝節義》有二妻。（麗生百合提供）

劇中，她與陳怡真「人鵝戀」愛得虐心，陳亞蘭曝，兩人感情將掀起波折，陳怡真飾演的娥皇開始懷疑起她飾演的重華（舜帝），對她是否是真心，還是只是貪圖帝王霸業？陳亞蘭說，重華與娥皇兩人因相知而相惜，又有共同點就是對家人孝順，但太過於善良反而讓奸人有機可趁，破壞彼此間情感。

(中時 )