香港中文大學校園內警方與學生激烈對抗多人受傷

香港中文大學示威學生今日自早晨起設置路障與警方對峙，學生堵塞道路後多次與警方發生衝突，下午中大校長與校務人員多次勸導無效，警方施放催淚彈並發射橡膠子彈驅離，學生則以汽油彈、磚磈回擊。入夜後戰況愈發激烈，學生與記者多人受傷，一名學生被橡膠子彈擊中昏迷，另有多名學生被警方逮捕。

據《東網》指出，香港中文大學校園今天一早就有防暴警員與示威者對峙，大批學生架設路障，約數十名防暴警察突然將防線推進至校園範圍內清拆路障。學生隨後破壞一輛轎車，並在路面淋上食用油，在路面散置磚塊，還有學生將運動設施拆下堵路，還有人手持從學校庫房內拿來的弓箭及標槍準備對抗。據學生估計，弓箭威力強大，射程可達30米。

香港中文大學抗議現場

香港中文大學示威學生與警方發生激烈衝突，汽油彈、彈弓、磚塊全上場，已有多名學生與記者受傷。（圖／路透）

香港中文大學校園內學生與警方激烈對抗，警方發射催淚彈，學生則丟汽油彈回擊。（圖／路透〉

中大校園電台指出，防暴警員與學生相距約60米對峙，期間不斷有有學生加入示威，將圍欄、路牌及垃圾桶堵塞道路。中大副校長和教職員到防線前與示威學生見面，希望溝通後清除路障，但學生要求防暴警先撤退。經過多次交涉未果，警方舉黑旗警告，下午3時許開始施放催淚彈，示威者以磚頭及汽油彈還擊，數名警員與一名記者被強酸液波及，另有多名學生被警方逮捕。

香港電台指山，中大校園多名學生受傷，有人頭破血流，大批義務急救員為傷者檢查，有傷者眼晴被催淚煙刺激無法睜眼，在場人士用清水和茶，為吸入催淚彈的學生洗眼。

〈中大衝突〉警方學生續對峙 段崇智在場下放催淚彈

《星島網》則報導說，入夜後中大校長段崇智在教職員陪同下，與警方談判逾半小時後會見示威者，在與示威者談判期間，段崇智未有任何裝備狀況下，警方因有人以雷射筆照射，又再度發射催淚彈，一旁陪同段崇智的人趕緊遞上濕毛巾做為防護，談判最終亦未獲成果。

香港中文大學入夜後，學生與警方戰況激烈，已有多人受傷。（圖／路透）

隨後示威者破壞交通燈、行人路鐵欄，設置單車、鐵馬陣等路障，另有人繼續丟擲汽油彈，警方則以催淚彈回擊，威者排列成雨傘陣，並投擲磚頭攻擊警方。警方在大埔超級城對開一段太和路出示黑旗警告，晚上8時過後，警方再發射數波催淚彈驅散。同時推進防線逮捕示威學生，一名學生被橡膠子彈擊中頭部出現昏迷狀況，場面混亂有如戰場。

晚間9點多，中大校園外吐露港公路上出現大片火光，疑是有人縱火焚燒雜物。10時左右，警方水炮車抵中大，並向人群射水，大批示威者因而四散逃避，警方隨後開始組織撤離。警方表示，現正安排撤退以停止對峙情況，呼籲中大示威者停止追擊。警方特別用途車輛在現場準備，有需要將協助後撤。不過警方後撤時，仍有示威者試圖再次聚集，並在路上焚燒雜物。

晚間10時30分左右，中大前校長沈祖堯抵達衝突現場，與學生對話，勸學生結束抗爭。警方指出，在警方離開中大期間，有人不斷向警方投擲汽油彈、射弓箭，甚至發射信號彈。部份示威者向吐露港公路投擲硬物和汽油彈，危害其他道路使用者安全。

(中時電子報)