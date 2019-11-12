民進黨13日將召開中執會通過不分區立委提名名單，據了解，由蔡英文總統推薦的兩席專業代表邱泰源和施義芳、英派的吳玉琴，以及黨主席卓榮泰力保的周春米、林靜儀都將列入安全名單之列，有實力爭取國會龍頭的游錫堃則可能列在安全名單邊緣。

卓榮泰另外推薦的前麥寮鄉長許忠富、前北市議員顏聖冠，雖在名單中並未列入安全名單之內。

在政治考量部分，黨團總召柯建銘和高雄選區被併掉的立委管碧玲確定在安全名單之內，各派系推薦的人選中，新系是現任中常委沈發惠、前民進黨中央副秘書長徐佳青，正國會推世台會總會長游萬豐、海派力薦市議員梁文傑夫人、女主播林楚茵。

賴清德也推薦了人選，外傳是擔任過高雄市客家事務委員會主委、也是賴陣營發言人陳文彬的妻子古秀妃，還有在黨內初選時積極協助賴清德涉日事務的前台南市議員李退之妻子郭貞慧。

社民黨的范雲也被列入不分區名單，不過這部分民進黨內不少人有意見，認為范雲仍具有社民黨身份，列入不分區究竟是要幫民進黨還是社民黨爭取政黨票有爭議，今天中執會可能也會有人提出質疑。

至於之前最讓黨中央頭疼的蘇震清，因黨內高層認為可能影響民進黨形象，之前堅持不將他列入不分區安全名單，甚至傳出蘇震清已將戶籍遷入屏南，將改由莊瑞雄列名不分區，換蘇震清在屏東第2選區參選的說法。

不過昨天則是傳出蘇震清會排在安全名單邊緣，對是否列入不分區或與莊瑞雄交換？蘇震清沒有多說，僅表示相信黨中央會有一個妥善的處置。

黨內人士表示，從之前堅持參選的蘇嘉全妻子洪恒珠宣布退選來看，在蔡英文總統親自出馬後，蘇家班應有轉圜餘地，這部分今天未有結論，明天上午還會再喬。

(工商 )