世界12強賽事陳冠宇被視為中華隊牛棚要角，不僅在台灣比的預賽出戰2場僅被敲1安，闖進複賽後陳冠宇回到母隊羅德主場千葉海洋球場，同樣威風八面，2戰2.2局也僅被敲1安，中華隊出賽5場，陳冠宇總計中繼4局0失分，自責分率仍是完美的0。

陳冠宇是日職羅德隊唯一參賽的選手，據日媒報導，羅德監督井口資仁還在賽前隊陳冠宇囑咐，「不要丟羅德的臉！」，果然陳冠宇不僅在家鄉台灣成功扮演中繼要角，回到羅德主場後更威風八面。

今日台韓大戰接手同在日本打拚的張奕投球，中繼1.1局僅被敲1安，送出2次三振，不僅跨海到日本及台灣球迷為他歡呼，現場也有不少日本球迷，高舉陳冠宇的應援板、應援毛巾，為陳冠宇加油。

陳冠宇在5場比賽中出賽4場，是中華隊出賽頻率最高的投手，不過他也不負教練團信任，總計中繼4局僅被敲2安，送出6次三振，自責分率仍是完美的0。

(中時電子報)