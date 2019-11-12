日本外相茂木敏充12日在參院外交防衛委員會會議上談及中國大陸，談及新興國家與霸權國家在互不信任背景下事與願違走向戰爭的修昔底德陷阱」 ，對未來美中發生衝突表示擔憂。考慮到中國加強海洋活動，他還強調了日本採取應對的必要性。

日本共同社報導，「修昔底德陷阱」的觀點來源於古希臘時代的一段歷史，新興城邦雅典的崛起對傳統強邦斯巴達造成威脅從而引發伯羅奔尼撒戰爭。茂木在對此表現出興趣的基礎上，從以日美同盟為安全保障核心的觀點出發指出：「應在吸取教訓的同時（向中國）提出該提出的主張。依據國際規則，基於法治而非力量維持海洋自由很重要。」

針對北京的海洋活動，他再次強調：「在東海和南海，以力量為背景單方面改變現狀的嘗試一直持續。不能忽視。」有關中國主張對尖閣諸島（中國稱釣魚島）擁有主權的問題，茂木稱：「首相安倍晉三和我，在與各國舉行會談時一定會提及該問題。」

另一方面，有關美中實際陷入「修昔底德陷阱」而發生武力衝突的可能性，茂木在記者會上表態稱「至少在現階段，並不認為處在這的狀態」。圍繞日中關係，他在委員會會議上肯定稱「已完全重回正軌」，表示正在努力發展關係。

(中時 )