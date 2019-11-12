時代力量立委黃國昌曾表態不列入不分區名單，但根據時力今公布的名單，黃國昌列在不分區第4名，遭質疑黃國昌自打嘴巴。面對外界批評黃國昌，時力黨主席徐永明晚間臉書發文表示，黃國昌列不分區第4名，是他多次勸進、商討出來，外界對國昌列不分區的攻擊，請到他這個黨主席為止。

徐永明指出，時力黨內對不分區名單的初衷很直接，就是要一個堅持公平正義、能夠戰鬥的團隊，因此拜託黃國昌徵詢各方專業、熱血、追求公平正義社會的優秀人才，黃國昌為了這個黨，最後還搞到掛病號，真的很令人感動。

徐永明說，作為黨主席，今天交出這份名單，深信會刺激大黨內部的進步力量，也積極回應社會對時力這個進步政黨的期待，明天開始，時代力量會繼續戰鬥，「公平正義、改變台灣」，大家一起努力。

時力明天將召開不分區立委參選人介紹記者會，參選人也將宣誓未來在立法院要秉持專業，並且承襲時代力量過去近4年來在國會監督制衡的立場，致力於「公平正義、改變台灣」的政治改革。

(中時 )