台北電視節12日開幕，《76號恐怖書店》各單元短片演員出席，小薰當初和男友鄭人碩因合拍電影《寒單》定情，昨被問是否再合作？她婉轉說「盡量先不要」，2人感情穩定，有下一步規劃？她搖頭：「沒有耶，我們各自都好忙，想先把事業紮穩再說。」鄭人碩的兒子由前妻照顧，小薰坦言沒和他的小孩互動過，但有看過照片、很可愛，「他（鄭）蠻厲害，很會分配時間，還會帶小孩參加朋友的聚會」。

張書偉。（圖／羅永銘攝）

小薰在《租屋》單元飾演單親媽媽，劇中有大量內心壓抑戲。張書偉在《飢餓》飾演反派，一場下地獄的戲，吃牙膏、吃冰塊、吞拳頭全來真的，「我吃2條牙膏吃到吐，這些不用表演技巧，很爽。」他被賞巴掌戲連打3、40次，打到雙頰骨頭腫起來，也堅持來真的，導演看了片段曾對他說「你真的很壓抑吼」？

劉亮佐的16歲兒子劉子銓拍《捉迷藏》單元，被問星二代頻出包，他說也想當過YouTuber，和好友拍影片想成為百萬網紅，後來覺得影片留給自己就好，現在只想專心演戲，把自己的路走好。他提到，拍這部戲還算開心，因為有段時間覺得拍戲很痛苦，一直演陰暗角色，這部戲的角色是開朗的個性，貼近真實的自己，不過拍片去陰森的地方，也讓他挺不舒服。他說導演洪子鵬對演員的信任，給了他很多空間去詮釋這個角色，讓他創造出屬於自己的台詞跟表演方式。

(中時 )