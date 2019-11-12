美陸尋求簽署「第一階段」貿易協議，當中是否會包括取消部分加徵關稅，已成為一大關鍵因素，但上周雙方傳出的官方說法卻不一，引來混亂。美國總統川普將於美東時間12日中午（台灣13日凌晨一點）發表演說，對於陸美貿易戰下一步怎麼走，市場密切關注，且期待川普能釋出好消息。

川普在「紐約經濟俱樂部」（Economic Club of New York）午餐會發表演說，主題為「貿易與經濟政策」。華爾街普遍預料，他會吹捧美國經濟實力，例如失業率接近50年低點、美國GDP最新數據超出預期等經濟政績。而據美媒報導，川普將列出經濟重點，料談及與大陸的首階段貿易協議。

美國聯準會（Fed）前主席葛林史班12日則透過視訊，在參與大陸《財經》雜誌在北京舉行的年會時強調，關稅戰沒有贏家，更稱川普的關稅政策是強行復興過時產業，只會拉高價格，降低人民生活品質。

葛林史班直言，關稅收入等於向企業和居民收稅，他慨嘆決策者不懂基本經濟，所以美陸貿易戰可能還會持續下去。

7日，大陸商務部發言人高峰曾稱，陸美同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。隨後美國官員似證實此說法，但白宮鷹派卻隨即反撲，予以駁斥。8日，川普本人亦反駁陸方說法，明言他未同意取消已對大陸貨加徵的關稅。

《紐約時報》引據瞭解相關計劃的人士透露，白宮顧問正在考量取消現有關稅的不同策略。一個選項是，開始時取消較多的關稅，但建立一個迅速恢復關稅的機制，以防陸方不履行承諾尊重美國智財權，向外國公司開放市場，以及從美國採購價值數十億美元農產品等。另一個策略是，開始時大部分關稅都不取消，隨著陸方履行某些承諾一段時間後，再取消更多的關稅。

除美陸談判進展之外，川普12日的演說還料將闡明其他與貿易有關的問題，包括是否援引《貿易擴張法》「232條款」，以國家安全為由，對來自歐盟等的進口汽車及零組件加徵最高達25％的關稅。歐盟官員11日表示，預料川普將延緩半年決定是否啟動。此一決定須在11月13日之前做出。

(中時電子報)