蘋果近期推出了新一代耳機AirPods Pro ，雖然台灣還沒有正式開賣，但網路上已經有人開始售出舊款的AirPods。有網友詢問，一代耳機的二手價落在2千到2千5百元左右到底值不值得買？

這名原PO在PTT iOS版上發文，他表示，最近他看到一代AirPods的二手價落在2千到2千5百元左右，比起官網上的原價5290元來說，幾乎是半價，這對窮學生來說很有吸引力，但不曉得買來可以用多久，且大概都已經過保了，因此他想問「買全新的會比較好嗎？」

學生想買二手airpods被其他網友阻止。（達志影像）

文章一曝光，引發網友熱烈討論，沒想到，大部分網友都直接勸原PO，「電量會衰退，母湯哦。二代全新價這陣子掉很多了」、「昨天網路上刷卡+回饋完二代全新3444元你不買，買一代幹啥呢」、「盤到爆，電池有壽命」、「Airpods不容易換電池，所以建議你不要收」。

(中時電子報)