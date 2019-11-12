美國企業家馬斯克創辦的太空探索技術公司（SpaceX）11日使用一枚「獵鷹9號」火箭將第二批60顆「星鏈」衛星送上太空。布局未來通訊，美國不僅要求全球電信商禁用華為的5G商用設備，而且從SpaceX到亞馬遜等公司都在計畫發射通訊衛星，希望從太空搶奪未來網路市場的市占率。

美國東部時間11日9時56分（北京時間11日22時56分），搭載60顆衛星的「獵鷹9號」火箭從美國佛羅里達州卡納維爾角空軍基地發射升空。根據現場直播，約1小時後，這批衛星被送至地球上空280公里處。未來數天它們將透過離子推進器逐步進入地球上空550公里的預定軌道。

這次發射有幾個亮點。首先，這次發射創下

獵鷹9號火箭的載重紀錄；其次，這是首次利用回收的火箭整流罩進行發射；第三，這次發

射是這枚火箭第4次執行任務，創下了同一枚火箭發射次數的紀錄。

太空探索技術公司首席執行官馬斯克10月在社交媒體推特上表示，「星鏈」衛星已能

提供以太空為基地的網際網路服務。太空探索技術公司發表份聲明指出，「星鏈」衛星預計發射6次後，可向美國和加拿大部分地區提供服務，發射24次後可為人口稠密地區提供全球性服務。

總部設在加州SpaceX計畫在太空搭建由約1.2萬顆衛星組成的「星鏈」網路，從太空向地球提供覆蓋全球的高速網際網路服務。今年5月，首批60顆「星鏈」衛星被送入太空。

SpaceX已申請發射3萬顆小型通訊衛星，使衛星總量達到約4.2萬顆。不過，第一批「星鏈」衛星進入軌道後，曾有天文學家用望遠鏡觀測到一整列明亮的衛星在夜空中前進。天文學界始終擔心過多的衛星可能會對太空觀測造成影響。

數量眾多的小衛星還可能增加太空船、人造衛星等太空飛行器碰撞的風險。「星鏈」衛星使用壽命約5年，SpaceX會不斷發射新衛星進行替換，舊衛星則將在地球大氣層中燒毀。

馬斯克希望最終可掌握3％至5％的全球網路市占率，此一市占率一年價值約300億美元，是SpaceX現在透過太空發射業務獲利的10倍。

(中時 )