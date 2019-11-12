YouTuber出身的蔡瑞雪，近期以青春電影《陪你很久很久》受矚目，在新校園劇《違反校規的跳投》與吳念軒搭檔。她12日和同劇演員出席台北電視節活動，被問到近日鬧得滿城風雨的網紅米砂和孫安佐事件，她說「不認識她，但有共同朋友」，會挺女方？她回「如果他們之前有彼此溝通好的話就沒問題，但女生的身體比較要緊，希望她能多保護自己」，坦言網路世界容易受傷，自己一度被酸民中傷，憂鬱到必須看心理諮商。

米砂近日遭網友攻擊，蔡瑞雪也有過類似感受，之前她去韓國參加練習生，被酸民說能力不足、丟台灣的臉，當時她有2、3個月時間嚴重失眠，後來透過上瑜伽課、與家人分享心情、芳香療法慢慢走出來。「真正的負評，能改的我就盡量去改，改變不了的話，我就面對，我要先讓自己內心強壯起來」，她前幾天上節目玩遊戲也被網友罵，「但我還過得去，覺得自己有成長，如果我因此難過，身邊的人會更受傷」。

日前拍一場倒退走的戲意外絆倒，她跌出鏡，造成手腕扭傷，跟一群男生演戲，她說剛開始很害羞，但因為大家年齡相近、自己也喜歡打遊戲機，很能玩成一片。男演員中誰最有電？她笑說「吳念軒吧，因為對戲比較多，前幾天戶外夜戲，我沒帶外套，他會給我外套，或問我要不要熱飲」，引來其他年輕男演員開玩笑起鬨。

各務孝太。（攝影／羅永銘）

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