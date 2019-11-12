世界棒球12強賽6強複賽，中華隊今（12日）晚間6時對上韓國隊，以7比0奪下重要勝利，逆襲4連勝的韓國，韓國隊吞下此屆首敗。新北市中和警分局警員崔萬鑫在臉書社團「我是中和人」貼文表示，慶祝中華隊大贏韓國隊7：0，明（13日）下午3時在中和分局旁發300份雞排。

貼文一出立即獲得網友們熱烈支持，瞬間超過2500名網友按讚，留言破百則，一起分享贏球喜悅。網友們直誇「推你的好心！」也有不少網友留言說，只讚不領，感謝你的好心。

崔萬鑫表示， 真的很開心中華隊贏球，所以當時呈報分局長林故廷是否可以自掏腰包一起與民眾慶祝中華隊勝利，長官當下立即同意並加碼，所以才會PO文。

中和警分局表示，活動由分局長林故廷與警員自行發起，數量有限發完為止，民眾前來領取請遵守秩序，勿浪費，發放地址就在中和警分局旁，新北市中和區圓通路30號。

(中時 )