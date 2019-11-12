美國國會眾議院針對川普總統的彈劾調查將於13日起舉行公開聽證會，也將由此躍上全國電視螢幕，讓外界得以更直接了解箇中「內幕」。川普則在11日晚推文說，本周會公布他與烏克蘭總統澤倫斯基首次通話的紀錄，並稱它將比第二次通話內容更重要而且「逗人」。

白宮9月公開了川普與澤連斯基7月25日的通話內容，成為了「通烏門」彈劾調查的主要根據。川普先前表示，白宮可能在12日公布今年4月他與澤倫斯基的通話內容，當時是兩人首次通電話。他稱這次通話十分重要，「你看過後再告訴我有否做錯」。

眾院情報委員會於13日起舉行「通烏門」彈劾調查公開聽證會，目前確定3位證人將公開作證，分別是美國駐烏克蘭大使館臨時代辦泰勒、負責歐洲事務的副助理國務卿肯特及前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契。泰勒和肯特於13日出席聽證會，尤凡諾維契則於15日作證。3人之前都出席過閉門聽證會，證詞文本也陸續公布。

眾院相關委員會11日公開更多官員閉門作供文本，包括國務院烏克蘭特別顧問克羅夫特（Catherine Croft）、烏克蘭專家安德森（Christopher Anderson）及國防部主管烏克蘭政策的副助理部長庫柏（Laura Cooper），他們一致認為不應凍結向烏克蘭發放軍事援助。

川普被指以凍結軍援為要脅，施壓烏克蘭總統澤倫斯基調查前副美國總統拜登之子。儘管川普堅稱並無「交換條件」，但相關證詞一再打臉他的說法。庫珀作證時就提到，7月間在白宮舉行一系列會議後，意識到白宮代理幕僚長穆瓦尼在拖延軍事援助，她質疑停發軍援做法不尋常。

(中時電子報)