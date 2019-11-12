國民黨不分區立委提名名單今天晚間被媒體提前曝光，前警大教授葉毓蘭傳出以第1名出列，消息傳出，警界反應熱烈，期待葉毓蘭未來能進國會，為警察消防人員爭取權益，提高警消的尊嚴。

晚間消息傳出後，許多網友紛紛上葉毓蘭的臉書留言，恭喜、加油之聲接連而來，葉毓蘭本人反而在世界12強棒球賽中韓之戰正激烈時，低調PO文寫下「中華隊加油！好像感染風寒，趕緊來睡覺，希望一覺醒來，中華隊大勝！好想贏韓國！」短短數字。

在晚間傳出的國民黨不分區立委名單中，葉毓蘭排列地依序位，警界人士說，葉教授長年為基層員警說話，爭取權益，是一位敢言敢說的「正義女俠」，如果能夠進入國會，對警界的士氣將是無比的提振，維護警察的尊嚴。

葉毓蘭晚間在自己臉書留下PO文「好像感染風寒，趕緊來睡覺」，（取自臉書「葉毓蘭」臉書）

也有網友留言稱讚國民黨的這份名單，「葉毓蘭好！國民黨敢罵民進黨，女的，她一定排名第一。」、「一堆軟腳蝦，終於有個領頭的，好啊！」

(中時電子報)