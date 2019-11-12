今年46歲、出道22年的「咻比嘟嘩」團員小馬，以「資深新人」之姿於11月22日發行個人首張同名專輯〈倪子鈞〉，其中新歌〈最美的想念〉由好友同是音樂製作人陳威全譜曲，吳易緯填詞，錄唱時正好碰上二寶流產，當時除了辦告別式悼念，在錄音時數度中斷崩潰掉淚，「這首歌傳達對於遺憾只能放手祝福，太貼切失去孩子的心痛」，他也將追憶放進歌中，釋放情緒也不再有遺憾。

〈最美的想念〉也唱出過去錯失發片的遺憾，小馬早期參加吳宗憲（憲哥）《超級新人王》節目奪下冠軍，原有機會發專輯，小馬選擇發展LED事業離開，結果事業慘賠，後來因主持加上愛喝酒，造成喉嚨聲帶受損，在第一屆《中國好聲音》製作單位找他試音時，再度錯失機會。喉嚨經過開刀復原，如今終於有機會發片，小馬感慨「年少輕狂造成遺憾，但回頭看感謝有這些經歷，唱歌時更有故事可以講」。

巧的是，小馬從小跟父親感情好，但父親早已過世，沒能經歷他結婚生子，但在錄完〈最美的想念〉時，在家裡發現父親遺留的手錶，讓他十分感動，「我想將這首歌獻給我爸爸，讓他知道我現在結婚生子，等了18年的專輯也順利發行，生活狀態很好，請他放心的在天上保守我。」

小馬新歌〈最美的想念〉MV用GO PRO拍攝，以公路電影紀錄敘事性的手法傳達歌曲中的心境轉換。（馬米娛樂提供）

在唱片不景氣情況下，仍獨立出資300萬發行完整專輯，小馬從拍MV、企劃、專輯製作全程參與討論，除了一圓歌手夢外，最大願望是讓3歲女兒「希米」知道爸爸是有出過好作品的「歌手」，小馬笑說「保母放我的新歌〈我知道你還愛著我〉時，女兒竟然會跑來討抱抱，果然是前世情人啊！」。此次出輯他也將自己當作歌壇新人，只領新人宣傳通告費1350元，校園演唱沒唱酬也願意，珍惜每個通告機會，小馬自嘲是「咻比嘟嘩」壓軸發片：「感謝憲哥、小鐘跟畊宏，讓我能夠壓軸登場」。〈最美的想念〉MV使用GO PRO拍攝，特別以公路電影紀錄敘事性的手法傳達心境轉換。

(中時 )