崔慈悌／台北報導

中華隊今晚以7比0逆襲4連勝的韓國， 蔡英文總統在臉書附上投手帥照表示恭喜，強調棒球是圓的，不管對手是誰，沒比過永遠不會知道結果！

蔡英文表示，恭喜台灣英雄！和韓國頂尖選手的對決，這次台灣贏了！世界12強棒球錦標賽的複賽還有兩場，「讓我們繼續為台灣棒球加油！」

總統府秘書長陳菊則是直接稱「中華隊」為「台灣隊」，在臉書貼文「恭喜台灣隊！7：0打出漂亮的一役」，還說11月15日續戰美國「繼續加油，台灣要贏！」文末則標著「前進奧運」。

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