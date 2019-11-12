PO上中華隊投手帥照 蔡英文：沒比過永遠不知道 23:032019/11/12 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （圖／取自蔡英文臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 崔慈悌／台北報導 中華隊今晚以7比0逆襲4連勝的韓國， 蔡英文總統在臉書附上投手帥照表示恭喜，強調棒球是圓的，不管對手是誰，沒比過永遠不會知道結果！ 蔡英文表示，恭喜台灣英雄！和韓國頂尖選手的對決，這次台灣贏了！世界12強棒球錦標賽的複賽還有兩場，「讓我們繼續為台灣棒球加油！」 總統府秘書長陳菊則是直接稱「中華隊」為「台灣隊」，在臉書貼文「恭喜台灣隊！7：0打出漂亮的一役」，還說11月15日續戰美國「繼續加油，台灣要贏！」文末則標著「前進奧運」。 (工商 ) #台灣 #蔡英文 #棒球 #中華隊 #繼續 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍酸小英32歲 就能買15筆土地 04:102019/11/08 政治要聞 1：8負日 震撼教育 04:102019/11/08 運動天地 搶光賣光風光 中華隊擦亮招牌 04:102019/11/08 運動天地 馬英九：蔡英文是最會自我感覺良好 19:142019/11/08 政治 蔡英文應先查自己內部弊案 04:102019/11/09 時論廣場 深綠大團結 串聯30本土團體 獨派挺英 成立守民主護台灣大聯盟 04:102019/11/11 政治要聞 12強》得點圈有人打不回來 中華隊2分輸墨 10:042019/11/11 體育 論文門新進展？林環牆曝4張政大檔案照 16:552019/11/11 政治 12強中華隊要贏南韓 輸球即丟奧運門票 00:562019/11/12 體育 12強》中華隊打線復活 韓王牌金廣鉉3.1局狼狽退場 20:212019/11/12 體育 政治熱門新聞 韓與他驚天一抱 網：民調將漲10％ - 政治 才貌雙全！張善政太太驚人背景曝光 - 政治 藍不分區名單出爐 吳敦義自列第8名 - 政治 張善政侯友宜35年前合照曝光 葉毓蘭讚：緣分 - 政治 高雄這條路平到嚇死人 居民哭喊：幾十年沒人理我們！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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