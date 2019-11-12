世界12強棒球賽，12日中華隊驚奇以7比0完封賽前全勝的韓國，首次在一級賽事完封韓國的全職業明星隊。不過事前中華隊被一片看衰，韓國總教練金卿文多次透露不把台灣放在眼裡，不過中華隊今晚打出漂亮戰役，賽後韓媒更以「千葉慘案」來形容韓國隊慘遭滑鐵盧。

中華隊前2戰對上墨西哥、日本都打線不振，今日背水一戰面對強敵韓國，強攻打線完全甦醒，全隊敲出11支安打，包含陳俊秀的3分炮，再加上張奕燃燒手臂，主投6.2局用了112球，繳出無失分漂亮好投，終場中華隊以7比0大獲全勝。

12強前奉重根為情蒐來台，當時據媒體報導指出，奉重根認為台灣實力非常不錯，比想像中強上不少，立刻回報給韓國隊。不過在12強記者會中，金卿文多次將矛頭指向日本隊，並沒有多加留意中華隊戰力，還曾脫口而出，「沒有留意台灣名單，有檢視日本隊。」而看輕中華隊的後果，就是吞下慘烈敗仗。

韓國隊王牌金廣鉉僅投3.1局就失3分狼狽退場。（中央社）

雖然韓國仍為了搶下奧運門票，派出王牌投手金廣鉉先發，不過顯然中華隊打者做足功課，不僅3.1局就將金廣鉉打退場，此戰韓國派出6名投手中，中華隊就對其中4名投手打回分數，展現完備攻擊策略及火力。

賽後金卿文只能坦承每個環節都輸中華隊，「中華隊打者打得太好了，無論速球、變化球都掌握得很好。」相較之下，張奕在投完6局後的中場，仍把握時間看情蒐資料，今日對上韓國全明星打線，僅被敲出零星4支安打。

賽後韓國媒體也無情下標題，「千葉慘事」、「17個月初心投手痛擊韓國」、「台灣衝擊」、「可能拿不到奧運門票」等，讓當初看輕中華隊的教練團、球迷、媒體都愧於見人。

(中時電子報)