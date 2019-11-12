10月26日起，在海南省三亞舉行的iOceans China 2019展會上，出現一款造型獨特，模樣仿效鯊魚的水下無人機(AUV)，設計公司博雅工道機器人技術公司(Boya Gongdao Robot Technology,)表示，鯊魚機器人的具有很高的水下速度，和更好的載荷能力，而且水下的訊跡也更小。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，參加此次活動的水下技術專家史蒂芬‧哈爾(Stephen Hall)指出，這是博覽會展出的幾種仿生AUV設計之一，「仿生」是指模仿自然界存在的生物，以解決複雜的工程或技術問題。

鯊魚機器人(Robo-Shark)可以用於情報、監視和偵察任務，執行勘測海底、搜索海域、錄影以及進行水下通信。製造商表示，它可以執行快速進近攔截，查覺敵方潛水員、高機動巡邏，並高速跟踪水下目標。

博雅工道公司表示，鯊魚型機器人並非外型美觀或是趣味，而是它確實表現良好，魚尾推進器的效率高達80％。它還具有較低的功耗，也就能夠延長電池壽命。

據說魚尾推進比傳統螺旋槳更為安靜。這在海戰中尤其重要，因為聲音在水下的傳播速度要快得多，因此所謂的水下隱身技術，通常是指降低噪音特徵上。為此，鯊魚機器人的外殼，也是由吸音材料製成。

事實上，魚型機器人當然不是中國大陸廠商首創，相關研究可以追溯到幾十年前，但近年來確實變得更有心得。2013年，美國海軍靜音計劃室，研發了幽靈潛游者(GhostSwimmer)水下航行器（UUV），它的尺寸與鯊魚機器人差不多，但是它的形狀更類似鮪魚，其設計目的，也是測試仿魚設計的觀察特性與潛游速度。

目前尚不清楚大陸軍方是否會訂購這種鯊魚機器人，解放軍海軍研發單位所設計的HSU-001水下機器人，外型如同迷你潛艇，設計上仍然相對顯得傳統。

(中時電子報)