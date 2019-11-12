港星吳君如監製及主演的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》日前在香港舉行開鏡儀式，久違合作的武打港星錢小豪也擔綱主演，這是吳君如繼《金雞SSS》、《12金鴨》及《妖鈴鈴》後，第4部參與監製或導演並演出的作品。《媽媽的神奇小子》改編真人真事，取材自殘障奧運會前金牌得主蘇樺偉的人生傳記，當天除了吳君如及錢小豪外，演員梁仲恆、張繼聰、胡子彤、吳肇軒、林家熙、馮皓揚、楊偉倫、鍾雪瑩等出席，運動員本人蘇樺偉及其母也來到現場，氣氛熱鬧。

吳君如除了擔綱監製，她也扛起要角，為了揣摩陪伴殘疾運動員的母親一角，她坦言：「拍攝前與蘇媽媽見面，問了她很多日常習慣、興趣來取經，當然這次並非模仿大賽，只是將收集回來的資料，編寫成一個完整的劇本。」

《媽媽的神奇小子》開鏡儀式。（滾動工作室提供）

吳君如在《媽媽的神奇小子》開鏡儀式。（滾動工作室提供）

1980年代曾憑一系列殭屍電影紅遍港台的影星錢小豪，這次在《媽媽的神奇小子》與吳君如飾演夫妻，他說：「跟君如合作很多年，雖然很多年沒見，想起當年合作已是20多歲的事，這次再合作好開心，一起參與這部真人真事改編的傳記電影！其實早在10多年前已經跟蘇樺偉有數面之緣，而這次演出他的故事都算是緣份，他也仍記得我的名字。」

《媽媽的神奇小子》蘇樺偉與錢小豪。（滾動工作室提供）

蘇樺偉被香港人喻為「超級神奇小子」，從15歲踏足國際賽場至今，奪得26面金牌，包括7次世錦賽冠軍、6次奧運冠軍，還5度打破世界紀錄，他努力不懈的運動精神讓巨星劉德華深受感動，曾在他比賽失利時也曾受劉德華相助，在其歌迷會工作多年，2016年正式退役，結束長達21年的競技生涯。退役後，他繼續於香港殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會工作。

對於自己故事將搬上大銀幕，蘇樺偉本人表示：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶給大家正能量。」至於蘇樺偉的媽媽則說：「好開心兒子的人生拍成一個故事，飾演他的演員，外形動靜都好神似，不過那位演員比我兒子帥一點點！同時好多謝吳君如飾演自己，其實她年輕過我好多，覺得難為了她！」該片預計年底殺青，上映檔期未定。

(中時 )