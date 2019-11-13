全國客庄十二大節慶『2019臺東好米收冬祭』，將於本週六(11/16)上午09:30，在鹿野鄉福明宮舉辦完福祭典，全程將以客語進行儀式，並由薪傳師客語吟誦疏文，瑞源國中學生擔任禮生。敬邀各界客家鄉親齊聚，一起誠心祈福謝天。

入冬前各村落廟宇舉行收冬祭大典，是客家人敬天謝神的稻米文化與傳統，而今年將結合鹿野鄉福明宮建醮大典，由民俗耆老客語讚頌中，全程古禮「三獻禮」祭祀，並邀請遊客、信眾前來體驗擲茭大賽，冠軍可獲贈一年份「臺東好米長期飯票」 (1年12個月，1個月5公斤)，希望藉由傳統習俗的延續，讓年輕一代，甚至是國外的遊客，也能夠體會到不同的客家祭典文化。

除了有祈禱來年順利豐收的「完福祭典」之外，週邊活動同樣精彩可期！有豐收當好~收割體驗，開放遊客體驗收割樂趣，在揮汗收割後，於鹿野鄉瑞和車站以大地為廳，綠陰為景，品嚐收冬割禾野餐，觀賞來自瑞源客家韻藝團、水精靈舞蹈團、幸運草偶劇團的歡聚當好~客家SHOW。活動現場也邀請縱谷在地文創業者設置「逛逛當好~臺東好米文創市集」，期盼透過在地文化與觀光交流，提升『2019臺東好米收冬祭』活動能見度，展現客家人好客精神及豐富的人情味，今年適逢十周年慶將擴大辦理，以『食個當好在收冬』為主題，除了祭典的傳承精神不變，另規劃結合客家音樂、藝文、體驗、慶典..等10項『當好(客語:正好.很好)』活動，自11月2日起至11月23日止，周周精采，歡迎全國民眾及愛好客家文化的您前來共襄盛舉，深入探索在地客家人熱情好客、親切待人的美好特質。

活動地點：鹿野鄉福明宮 (台東縣鹿野鄉瑞景路三段201號)

鹿野鄉瑞和車站 (台東縣鹿野鄉瑞景路三段1-1號)

每年入冬稻米收割前辦理的『客庄十二大節慶－臺東好米收冬祭』，是臺東客家鄉親最重要的慶典活動。（照片提供／臺東縣政府）

(中時電子報)