萬元有找！今年就到香港迪士尼來趟三天兩夜的繽紛聖誕小旅行！

聖誕節計畫好怎麼過了嗎？除了和家人朋友玩交換禮物、一起吃聖誕大餐，還有什麼不一樣的選擇？不如就到香港迪士尼樂園一起歡慶2019最後一個重要的節日吧！

走進童話雪國 感受濃厚聖誕氛圍

香港迪士尼樂園從11/14~2020/1/1舉辦「A Disney Christmas」慶典，不僅整個樂園將會有漫天飄雪的浪漫造景，米奇、米妮、唐老鴨、史迪奇及Duffy等迪士尼明星們，全部都會換上冬日打扮和聖誕服飾，等著和你一起拍照打卡，節慶氛圍濃厚超有FU！

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全新「夢想花園《魔雪奇緣》小鎮」

隨著《冰雪奇緣2》的上映，香港迪士尼樂園也打造了全新的「夢想花園《魔雪奇緣》小鎮」，有巨型的聖誕裝飾、炫彩燈光配上漫天飛舞的雪花，來到園區彷彿走進夢幻的童話世界！不只冰雪造景，高人氣的艾莎、安娜與雪寶拍照也會現身與大家拍照，更會在城堡廣場舞台上演出全新的「《冰雪奇緣》飄雪時刻」，身為冰雪迷絕對不能錯過！

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超人氣遊樂設施 獨一無二的奇妙體驗

繼2017年打造全球首座漫威主題遊樂設施『鐵甲奇俠飛行之旅』後，香港迪士尼今年又迎來全球第二座漫威主題遊樂設施『蟻人與黃蜂女：擊戰特攻！』！不僅能和蟻人與黃蜂女聯手對抗邪惡勢力海德勒，更可一嚐縮至螞蟻般大小的滋味，不管大人小孩都能樂在其中！

入住迪士尼樂園主題酒店 夢幻再升級

除了暢玩香港迪士尼樂園，在聖誕假期入住迪士尼樂園主題酒店更是夢幻首選！東南旅遊日前推出到香港迪士尼樂園過聖誕節3日只要8888起的自由行行程，可享每人加價100元，立即升等香港迪士尼樂園2日門票優惠(可於7日內任何2日入園；每張價值港幣799元/大人；港幣589元/3~11歲小孩)。再加碼贈送1.樂園指定遊樂設施優先入場證(每房每晚1張)。2.香港機場~酒店來回車票(每人1套)! 全行程好玩更超值！若聖誕節還沒安排行程，今年最後一場夢幻假期正等著你出發！詳情請洽市話直撥412-8688(手機+02)。

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(中時電子報)