據說女王喜愛凱特具備的許多特質

劍橋公爵夫人凱特和威廉王子結婚8年，生了3個孩子，在行程滿滿的王室職責外，仍以家庭為重。雖然有報導傳出，英國女王和她並不親，可是王室消息人士卻堅稱，女王不但很看重她，還十分欣賞她能兼顧王室任務和忙碌的家庭生活。

據《浮華世界》（Vanity Fair）與《快報》（Express）報導，消息人士說，女王很喜歡凱特，認為她總是不慌不忙。事實上，這位未來的皇后就像女王一樣，總是一派從容鎮定，在人生中穩步前進。此外，由於她平民化的和藹可親作風，讓王室貼近民眾，不再顯得遙不可及。

在薩塞克斯公爵夫人梅根與夫婿趁今夏出訪非洲期間，接受英國獨立電視台（ITV）專訪，大吐苦水，訴說身為英國王室成員在聚光燈下生活的殘酷現實，投下震撼彈後，或許女王會如此感激凱特，也不令人意外。

畢竟，她從未抱怨王室生活，始終展現了高EQ，是王室最受歡迎的成員之一。她和家人在諾福克（Norfolk）度假期間，帶著孩子一起買萬聖節服飾，讓人覺得王室就像普通家庭一樣正常。

而她最近與威廉出訪巴基斯坦，除了選擇穿上設想周到的當地服飾外，還特別走訪了巴國民眾，令女王讚賞有加。王室傳記作家約瑟芙（Claudia Joseph）說，這令人深深感覺到，這似乎是凱特豐收的一年，「她顯得快樂，胸有成竹，對自己有了新的信心」。

(中時電子報)