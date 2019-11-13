美式賣場好市多商品多，是許多台灣人採買日常生活用品的好處去。許多人一提到好市多就想到可以進去買東西、試吃以外，還能享受「全額退費」的福利。近日有網友在相關社團感嘆「看透人性」，認為很多有心人士濫用退貨機制，PO文一出後立刻引起眾人熱議。

原 PO 在「好市多商品經驗老實說」指出，表示日前她到好市多辦理不合身的牛仔褲退貨，當她在排隊等候的時間，看到架上一包快吃到底的鱈魚香絲，令她不敢置信，「我覺得這是從小到大都熟悉的味道，產品有問題或口味不合能吃到底才退，這位消費者也算堅持」。

更讓人傻眼的是，還有一名男客人拿了夾鏈袋裝隱形眼鏡來退錢，表示原包裝弄丟了，原本一盒有180片的隱形眼鏡卻只剩5片才來辦退貨，誇張行徑令原PO直呼，「我真的不解！」、「好市多很厲害，用幾百元至幾千元的價錢就讓人性現出原形⋯」。

許多網友看了PO文也都覺得很誇張，譴責那些人說「只要厚臉皮就無敵了」、「無恥近乎勇」、「我看過一整盒堅果剩一個底，一整包洋芋片剩一個底，然後說吃不慣」。但也有網友認為「Costco又沒差，退貨是商家損失，它們又沒影響」、「退得太誇張的人，賣場也不會再給他們續約了，好市多也不是笨蛋」。

女網友說看了這些退貨物，令她不敢置信。（圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

(中時電子報)